На Одесчине два пограничника осуждены за взятки

Эти данные распространили в управлении СБУ на Одесчине. Оперативники сумели выяснить, что еще в 2016 г. инспектор погранотряда во время освобождения со службы предлагал главе подразделения деньги – за изменение данные о причине увольнения. Работники СБУ провели задержание пограничника – при его попытке дать взятку руководителю. Злоумышленник был признан виновным по части третьей статьи 369 УК страны.

Также вступил в силу и приговор к инспектору Подольского погранотряда, который весной 2016 г. также попался на взятке. Прапорщик требовал от иностранцев деньги за их непривлечение к ответственности.

Как сообщал УРА-Информ, военный попался на взятке во Львове.