На Ивано-Франковщине выявлена свалка ртутных ламп

Такие данные распространил представитель полиции города Николай Гурак. Согласно его словам – опасные ртутные лампы недавно видели на Ивано-Франковщине, на улице Коновальца, 136В. Патрульные передали данные про наличие 40-ка токсичных ламп под открытым небом службе ГСЧС.

Работники прибыли на место свалки с целью утилизации данных ламп. Известно, что сейчас в Украине нет пунктов сбора у населения опасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, свалка опасных ртутных ламп была выявлена на Львовщине – летом 2017 г. Свалка была выявлена в селе Малехов – сообщали работники Госэкоинспекции.