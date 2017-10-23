16:39 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Ивано-Франковщине выявлена свалка ртутных ламп

На свалке в Ивано-Франковской области недавно обнаружили свалку ртутных ламп. 

На Ивано-Франковщине выявлена свалка ртутных ламп

Такие данные распространил представитель полиции города Николай Гурак. Согласно его словам – опасные ртутные лампы недавно видели на Ивано-Франковщине, на улице Коновальца, 136В. Патрульные передали данные про наличие 40-ка токсичных ламп под открытым небом службе ГСЧС.

Работники прибыли на место свалки с целью утилизации данных ламп. Известно, что сейчас в Украине нет пунктов сбора у населения опасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, свалка опасных ртутных ламп была выявлена на Львовщине – летом 2017 г. Свалка была выявлена в селе Малехов – сообщали работники Госэкоинспекции.


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