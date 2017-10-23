МИД советует украинцам воздержаться от поездок на Мадагаскар

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД в своем микроблоге Twitter.

"Рекомендуем украинцам воздержаться от путешествия на Мадагаскар из-за вспышки эпидемии чумы", - сказано в нем.

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию гражданам Украины следует обращаться к консулу по номеру: +27 81 480 67 07.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Мадагаскаре эпидемия чумы стартовала раньше ожидаемого срока. В ходе эпидемии на о. Мадагаскар уже умерли 94 человека, при этом данная болезнь могла распространиться в том числе и за пределы острова.