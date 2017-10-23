Ядерные бомбардировщики В-52 будут совершать круглосуточные патрули

Об этом передает Defenseone.

Согласно информации источника, такие действия Пентагон вынужден предпринять в связи с турбулентной обстановкой в мировой геополитике, на что США обязаны быть готовы ответить превентивными действиями.

Соответствующее решение может поступить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США или главы Северного командования вооруженных сил США. Покамест в Пентагоне лишь озвучили возможность перехода в усиленный режим патрулирования.

Сообщается, что радиус дежурных полетов самолетов будет достигать всех шести континентов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США и Япония договорились усилить давление на КНДР.