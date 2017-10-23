Ядерные бомбардировщики В-52 будут совершать круглосуточные патрули

Вашингтон готовит свои военно-воздушные силы привести свои ядерные бомбардировщики В-52 к 24-часового дежурства.
Об этом передает Defenseone.
Согласно информации источника, такие действия Пентагон вынужден предпринять в связи с турбулентной обстановкой в мировой геополитике, на что США обязаны быть готовы ответить превентивными действиями.
Соответствующее решение может поступить от главы Стратегического командования Вооруженных сил США или главы Северного командования вооруженных сил США. Покамест в Пентагоне лишь озвучили возможность перехода в усиленный режим патрулирования.
Сообщается, что радиус дежурных полетов самолетов будет достигать всех шести континентов.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно США и Япония договорились усилить давление на КНДР.