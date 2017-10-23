Я ехал на зеленый свет 100%, - водитель Volkswagen о жутком ДТП в Харькове

Об этом стало известного из сюжета ТСН.

Согласно словам водителя, он уверенно ехал на зеленый свет, когда в его автомобиль врезалась 20-летняя Алена Зайцева на Lexus, в результате чего погибло 5 человек.

"Я ехал на зеленый свет 100%. У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката", – утверждает водитель.

Также мужчина добавил, что раньше он себя очень плохо чувствовал, поэтому от него не поступали никакие коментарии.

Отметим, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в интернете появились фотографии харьковского СИЗО, построенном в 1848 году, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца.