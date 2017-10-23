Я ехал на зеленый свет 100%, - водитель Volkswagen о жутком ДТП в Харькове
Водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов впервые лично пообщался с журналистами относительно жуткой аварии в Харькове.
Об этом стало известного из сюжета ТСН.
Согласно словам водителя, он уверенно ехал на зеленый свет, когда в его автомобиль врезалась 20-летняя Алена Зайцева на Lexus, в результате чего погибло 5 человек.
"Я ехал на зеленый свет 100%. У меня просто головные боли, я не могу сейчас говорить. Немного отлежусь, подлечусь. Все ответы есть у моего адвоката", – утверждает водитель.
Также мужчина добавил, что раньше он себя очень плохо чувствовал, поэтому от него не поступали никакие коментарии.
Отметим, что по данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в интернете появились фотографии харьковского СИЗО, построенном в 1848 году, в котором Елене Зайцевой предстоит провести два месяца.
За нарушения правил дорожного движения правительство ужесточит наказание. А также введет более жесткую систему контроля на дорогах после ДТП, которое произошло в среду, 18 октября, в Харькове. Об этом написал министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.