ФСБ вновь задержала украинца возле своей граница

По данным российского ведомства украинец пытался незаконно пересечь границу, устроив при этом перестрелку. Как сказано в сообщении пресс-службы ФСБ, сегодня задержан 31-летний гражданина Украины.

Он незаконно пересек государственную границу из Украины в Россию. Вместе с тем во время перестрелки задержанный получил огнестрельные ранения, однако попытался скрыться на украинской территории.

Пограничники задержали его и изъяли у задержанного два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно с ртутью, - заверили в российском ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 24 августа в Беларуси пропал 19-летний сын офицера Госпогранслужбы Украины.

Позже Российская Федерация официально призналась, что пропавший без вести в Беларуси украинец Павел Гриб находится у них. Министерство иностранных дел Украины получило подтверждение, что он находится в Краснодаре в СИЗО. В России его обвиняют по статье о терроризме.