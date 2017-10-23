Донецкая фильтровальная станция будет остановлена на сутки

Так, Донецкая фильтровальная станция должна прекратить свою работу на сутки – с восьми утра 24 октября до 25-го октября. Такие данные недавно распространило коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

В сообщении говорится о том, что функционирование станции будет на время остановлено - по причине капремонта оборудования на ПС Макеевская. На время проведения данных ремонтных работ прекратят подачу воды в Авдеевку и п. Верхнеторецкое. То есть - на 25 процентов возможно сокращение подачи в Донецк воды. Известно, что данную станцию уже останавливали – в сентябре.

Как сообщал УРА-Информ, работа фильтровальной станции была восстановлена в июле 2017 г.