17:22 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177026:mysnichenko

Донецкая фильтровальная станция будет остановлена на сутки

Возможно также сокращение подачи воды в н.п. Донецк – примерно на 25%.

Донецкая фильтровальная станция будет остановлена на сутки

Так, Донецкая фильтровальная станция должна прекратить свою работу на сутки – с восьми утра 24 октября до 25-го октября. Такие данные недавно распространило коммунальное предприятие "Вода Донбасса".

В сообщении говорится о том, что функционирование станции будет на время остановлено - по причине капремонта оборудования на ПС Макеевская. На время проведения данных ремонтных работ прекратят подачу воды в Авдеевку и п. Верхнеторецкое. То есть - на 25 процентов возможно сокращение подачи в Донецк воды. Известно, что данную станцию уже останавливали – в сентябре.

Как сообщал УРА-Информ, работа фильтровальной станции была восстановлена в июле 2017 г.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив