Боевики за сутки 12 раз открывали огонь - ВИДЕО

Противник и в дальнейшем одиночно обстреливал позиции украинской армии на всех направлениях, применяя преимущественно пехотное вооружение. В результате боевых действий один военнослужащий сил антитеррористической операции получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в ответ на провокации украинские военные вынуждены были восемь раз открывать ответный огонь.

Так, на донецком направлении, под огонь гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, в конце суток, попали опорные пункты ВСУ у Авдеевки и шахты Бутовка. Из противотанковых гранатометов и БМП боевики более часа били на подступах к Каменке.

На приморском направлении противник стрелял из крупнокалиберных пулеметов неподалеку от населенных пунктов Широкино и Старогнатовки, а из гранатометов был по Водяному.

На луганском направлении, вечером, почти полтора часа боевики обстреливали из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов украинские позиции в районе Крымского.

Напомним, по состоянию на шесть часов вечера воскресенья в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение.