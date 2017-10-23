22:59 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики под Марьинкой ранили украинского военного

В понедельник, 23 октября, в зоне проведения антитеррористической операции основная активность боевиков фиксировалась на приморском направлении.

Боевики под Марьинкой ранили украинского военного

Еще ночью боевики дважды стреляли из минометов калибра 82 мм по защитникам Широкино. А уже днем подступы к этому же поселку попали под гранатометный огонь. Кроме того, факт применения врагом противотанкового гранатомета зафиксирован возле Водяного.

Вместе с тем, как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, около пяти часов вечера противник из стрелкового оружия обстрелял наши укрепления по городом Марьинка Донецкой области. В результате боевых действие ранение получил украинский военнослужащий.

При этом в штабе заверили, что во время всех огневых провокаций со стороны боевиков украинские военные применяли оружие на поражение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, российские наемные войска и подчиненные им боевики за минувшие сутки, воскресенье, 22 октября, 12 раз нарушили режим тишины.


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