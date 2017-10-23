17:40 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Правоохранители прикрыли игорные заведения в Кировоградской области

Игорные заведения функционировали под прикрытием интернет-клубов и лотерей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Кировоградской области.

Правоохранители прикрыли игорные заведения в Кировоградской области

Правоохранительными органами проведено семь обысков, в результате которых изъято 49 системных блоков, 48 мониторов, 3 ноутбука, игровые автоматы, ключи к ним, купюроприемники, монетоприйомники, чековый терминал, покерный стол.

А также денежные средства, которые использовались для организации противоправной деятельности и документацию, что указывает на причастность граждан к незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса.

На изъятое имущество наложен арест. В производстве назначен ряд экспертиз, продолжаются дальнейшие следственные действия.

Сейчас принимаются меры для привлечения организаторов незаконного бизнеса к предусмотренной законом ответственности.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Харькове неизвестный ночью ограбил лотерейный клуб. Согласно информации службы, мужчина проиграл все свои деньги в игровых автоматах и решил "отыграться" за счет заведения. Он похитил четыре тыс гривен и скрылся в неизвестном направлении. 


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