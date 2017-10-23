Новый поезд Киев-Тернополь будет курсировать с третьего ноября

Об этом сообщается на сайте УЗ.

Отмечается, что поезд будет ездить ежедневно, кроме понедельника из Киева и вторника из Тернополя.

Поезд №747 будет отправляться со станции Киев-Пассажирский с третьего ноября в 17:24 и прибывать в Тернополь в 23:25. На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях: Казатин-1 (19:05-19:06), Калиновка-1 (19:38-19:39), Винница (19:57-20:00), Гнивань (20:20-20:21), Деражня (21:19-21:20) Хмельницкий (21:50-21:53), Волочиск (22:39-22:40).

Поезд №748 будет отправляться со станции Тернополь с четвертого ноября в 4:06 и прибывать на станцию Киев-Пассажирский в 09:58. На маршруте следования поезд будет останавливаться на таких станциях Волочиск (04:51-04:52), Хмельницкий (05:42-05:45), Деражня (06:10-06:11), Гнивань (07:08-07:09), Винница (07:27-07:30), Калиновка-1 (07:45-07:46) и Казатин-1 (08:16-08:17).

Как сообщалоь ранее "УРА-Информ", ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов. При этом их оценочная стоимость составляет 2,99 млрд гривен. Как стало известно, УЗ планирет закупить 2465 полувагонов. В свою очередь заказчиком всех полувагонов выступает Дарницкий вагоноремонтный завод, филиал "Укрзализныци".