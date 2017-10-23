Украина готовится к переходу на зимнее время

Сообщается, что стрелки необходимо будет перевести вечера 29 октября. В Украине несколько раз менялся порядок исчисления времени. Начиная с 2015 года Украина привязала свой часовой пояс к европейскому.

На данный момент времяисчисления происходит по следующему алгоритму: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в три часа на один час вперед и в последнее воскресенье октября в четыре часа на одни час назад.

Следующий перевод украинцы будут делать в конце марта, начале апреля. В соседней России правительство отказалось от перевода часов на летнее, зимнее время.

Как сообщалось в " УРА-Информ", в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности принятое постановление было отменено.