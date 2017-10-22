18:49 22.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Завтра в Карпатах ожидаются сильные дожди

По прогнозу украинских синоптиков завтра, 23 октября, в Карпатском регионе ожидаются сильные дожди и ветер.

Завтра в Карпатах ожидаются сильные дожди

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, дождливая погода также будет наблюдатся в Закарпатской, Ивано-Франковской и на юге Львовской областей.

Стоить добавить, что совсем недавно Наталья Диденко сообщала, что из-за погодных условий на территории Украины ожидается туманность, которая может быть опасной из-за повышения риска дорожно-транспортных происшествий. 

Погода на сегодня: 22 октября 2017 года температура воздуха в Украине составит от +6 до +16 в зависимости от региона. Температура воздуха в Киеве составит от +6 до +8, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в результате ливневой грозы серьезно затопило некоторые улицы. В частности, из-за дождя в городе даже утонуло несколько авто.


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