В МИД Украины осудили теракты в Афганистане

Согласно словам министра иностранных дел Павла Климкина, сотни людей погибли на этой неделе в Афганистане.

"Нет слов... Я решительно осуждаю и сочувствую. Терроризм никогда не может быть оправданным", - отметил украинский министр.

В МИДе также отметили, что Украина примет меры для активизации усилий международного сообщества в системной борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Афганистане в мечетях подорвались два террориста-смертника. По информации источника, в провинции Гор в суннитской приходской мечети в результате активации бомбы погибли по меньшей мере 33 человека, 10 ранены. Предполагаемой целью боевиков мог быть командующий правительственной армии, который в то время находился в мечети.