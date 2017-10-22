12:49 22.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД Украины осудили теракты в Афганистане

Министерство иностранных дел (МИД) Украины осудило серию терактов, произошедших в последние дни, в Афганистане. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства в микроблоге в Twitter.

В МИД Украины осудили теракты в Афганистане

Согласно словам министра иностранных дел Павла Климкина, сотни людей погибли на этой неделе в Афганистане. 

"Нет слов... Я решительно осуждаю и сочувствую. Терроризм никогда не может быть оправданным", - отметил украинский министр.

В МИДе также отметили, что Украина примет меры для активизации усилий международного сообщества в системной борьбе с терроризмом.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в  Афганистане в мечетях подорвались два террориста-смертника. По информации источника, в провинции Гор в суннитской приходской мечети в результате активации бомбы погибли по меньшей мере 33 человека, 10 ранены. Предполагаемой целью боевиков мог быть командующий правительственной армии, который в то время находился в мечети.


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