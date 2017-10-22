01:00 22.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком арестован начальник СИЗО

Суд в н.п. Кропивницкий арестовал главу государственного учреждения "Кропивницкое учреждение исполнения наказаний номер 14". 

В Кропивницком арестован начальник СИЗО

Такие данные распространила пресс-служба прокуратуры Кировоградщины. Согласно данным – Ленинский райсуд касательно ходатайства прокуратуры уже принял решение по поводу меры пресечения главе госучреждения "Кропивницкое учреждение наказаний №14". Наказание для него - это содержание под стражей на следующие 60 дней - уточнили в пресс-службе. Также правоохранители подчеркнули, что глава указанного СИЗО сможет выйти на свободу, если внесет залог – 128 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, виновница смертельной аварии в Харькове 18-го октября была арестована на 60 дней.


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