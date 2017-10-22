20:15 22.10.2017 | Общество | Новости
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В Японии бушует тайфун "Лан", идет эвакуация людей

На южное побережье Японии в воскресенье, 22 октября, обрушился тайфун "Лан".

В Японии бушует тайфун

Сейсмологи уже классифицировали его, как тропический шторм четвертой категории. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные японского метеорологического агентства, тайфун "Лан" движется на северо-восток Японии со скоростью 40 километров в час.

При этом сейсмологи рекомендовали властям эвакуировать более 70 тысяч человек. Более 300 авиарейсов уже отменены. Кроме того, ограничена работа железнодорожных вокзалов в южном и западном регионах страны.

Журналисты также сообщают о нескольких небольших оползней и превышение уровня воды в реках до максимального показателя. Уровень осадков в два раза превышает обычный.

Японское метеорологическое агентство предупредило о сильных ливнях и наводнения на тихоокеанской стороне Японии, включая регион Токио, но, как говорится, тайфун может уменьшиться до третьей категории до вечера воскресенья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, шторм "Брайан" обрушился на Великобританию, синоптики предупредили об угрозе подтоплений.


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