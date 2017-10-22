В Японии бушует тайфун "Лан", идет эвакуация людей

Сейсмологи уже классифицировали его, как тропический шторм четвертой категории. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные японского метеорологического агентства, тайфун "Лан" движется на северо-восток Японии со скоростью 40 километров в час.

При этом сейсмологи рекомендовали властям эвакуировать более 70 тысяч человек. Более 300 авиарейсов уже отменены. Кроме того, ограничена работа железнодорожных вокзалов в южном и западном регионах страны.

Журналисты также сообщают о нескольких небольших оползней и превышение уровня воды в реках до максимального показателя. Уровень осадков в два раза превышает обычный.

Японское метеорологическое агентство предупредило о сильных ливнях и наводнения на тихоокеанской стороне Японии, включая регион Токио, но, как говорится, тайфун может уменьшиться до третьей категории до вечера воскресенья.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, шторм "Брайан" обрушился на Великобританию, синоптики предупредили об угрозе подтоплений.