В ДТП в Харькове виновна не только Зайцева

Об этом сообщил украинский автогонщик и автоспортивный журналист Алексей Мочанов на своей странице в Facebook. В частности, он совсем не понимает, почему все кричат и требуют привлечь к ответственности только водителя Lexus? Ведь в ДТП был и задействован водитель Volkswagen Touareg.

"Разбираться будут следователи, судить - судьи. Но я выскажу свое мнение: шофер Туарега, рванувший с места и не убедившийся в безопасности старта с маневром - тоже виноват в харьковском ДТП", - пишет Мочанов.

При этом автогонщик добавил, что вины с водителя Lexus это не снимает, но наказание должны нести оба. "Каждый в соответствии со своей персональной степенью вины. Не больше. И не меньше. Они - соучасники", - подчеркнул Мочанов.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", задержанной Елене Зайцевой, участнице смертельного ДТП в Харькове, вручат измененное сообщение о подозрении, однако переквалифицировать статью не будут. По словам главы полиции, было установлено, что у подозреваемой были в организме наркотические средства, в результате чого готовиться измененный проект подозрения.