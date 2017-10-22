Три станции столичного метро в воскресенье будут закрыты

Начиная с шести часов вечера и до восьми часов вечера станцию "Олимпийская" закроют на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. Это связано с тем, что сегодня на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами киевским "Динамо" и донецким "Шахтер".

Как сообщает компания "Киевский метрополитен", в это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход к этим станциям, - сообщили в метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, матч "Динамо" - "Шахтер" проходит на столичном НСК "Олимпийский".