19:59 22.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176912:Polishuk

Три станции столичного метро в воскресенье будут закрыты

В Киеве в воскресенье, 22 октября будут закрыты три станции метро.

Три станции столичного метро в воскресенье будут закрыты

Начиная с шести часов вечера и до восьми часов вечера станцию "Олимпийская" закроют на вход и выход, "Дворец спорта" на выход, а "Площадь Льва Толстого" на вход. Это связано с тем, что сегодня на стадионе "Олимпийский" состоится футбольный матч между командами киевским "Динамо" и донецким "Шахтер".

Как сообщает компания "Киевский метрополитен", в это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход к этим станциям, - сообщили в метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, матч "Динамо" - "Шахтер" проходит на столичном НСК "Олимпийский".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив