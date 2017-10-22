Статус водителя Volkswagen в деле о ДТП в Харькове может измениться

Об этом заявил на брифинге 21 октября начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех, передает "Радио Свобода".

Согласно словам Беха, в данный момент продолжаются экспертизы, в том числе техническая, по результатам которых можно будет сделать окончательные выводы о степени виновности каждого из участников аварии. В частности, это косается водителя-Volkswagen, поскольку он также является участником страшного ДТП.

"Я не исключаю, что после получения всех необходимых данных его статус в уголовном процессе будет изменен" - отметил Бех.

Пока водитель Volkswagen проходит в деле о ДТП в Харькове как свидетель. Также начальник областной полиции пообещал проинформировать общественность о его результатах через 10 дней.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жесткое дорожно-транспортное происшествие в Харькове, которае произошло 18 октября с участием 20-летней Алены Зайцевой, всколыхнуло не тольку украинскую страну, но и Британию.