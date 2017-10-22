Навального освободили после 20 суток админареста - ФОТО

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный освобожден из спецприемника по истечении 20 суток административного ареста и уже покинул спецприемник. Об этом он написал в своем Instagram.
Отметим, что Блогер Алексей Навальный сегодня планирует выступить на митинге в Астрахани.
"Привет. Я вышел. За 20 суток прочитал 20 книг, выучил несколько слов на киргизском, выпил литров 80 чая и не менее 60 раз прослушал песню "Дай мне слово ведь я тамада" по радио. Готов к работе", — написал Навальный.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Симоновский районный суд города Москвы в понедельник, 2 октября, арестовал российского оппозиционера Алексея Навального. Суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального. При этом судья заверил, что согласие организатора на место проведения акции не может свидетельствовать о согласовании.