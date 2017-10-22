На Сумщине пограничники задержали 12 незаконных мигрантов - ВИДЕО

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

Согласно словам сотрудников СБУ, Россия в течение многих лет используется как отправной пункт нелегальной миграции в страны ЕС. Так, через несложную процедуру получения российской визы граждане стран-поставщиков нелегальных мигрантов законным путем прибывают на территорию РФ.

Также в ГПСУ отметили, чтобы не проходить пункт поропуска, злоумышленники пытаются попасть в Украину. Далее - с помощью национальной диаспоры нелегалы ​​стремятся закрепиться в Украине или же направляются транзитом в Евросоюз, добавили пограничники.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первом полугодии 2017 года украинские пограничники задержали 1059 нелегальных мигрантов. 314 человек задержаны за незаконное пересечение границы. В свою очередь стальные арестованы за нарушение правил пребывания иностранцев в Украине и другие правонарушения.

А вот остальные 717 человек, задержаны на границе с Молдовой, на границе со странами ЕС задержали 272 мигранта.