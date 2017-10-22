На Сумщине пограничники задержали 12 незаконных мигрантов - ВИДЕО
В Сумской области на границе с Российской Федерацией пограничники задержали девять мужчин и три женщины азиатской внешности без документов. В частности, мигранты находились вблизи пропускного пункта "Юнаковка".
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.
Согласно словам сотрудников СБУ, Россия в течение многих лет используется как отправной пункт нелегальной миграции в страны ЕС. Так, через несложную процедуру получения российской визы граждане стран-поставщиков нелегальных мигрантов законным путем прибывают на территорию РФ.
Также в ГПСУ отметили, чтобы не проходить пункт поропуска, злоумышленники пытаются попасть в Украину. Далее - с помощью национальной диаспоры нелегалы стремятся закрепиться в Украине или же направляются транзитом в Евросоюз, добавили пограничники.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в первом полугодии 2017 года украинские пограничники задержали 1059 нелегальных мигрантов. 314 человек задержаны за незаконное пересечение границы. В свою очередь стальные арестованы за нарушение правил пребывания иностранцев в Украине и другие правонарушения.
А вот остальные 717 человек, задержаны на границе с Молдовой, на границе со странами ЕС задержали 272 мигранта.