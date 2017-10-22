Каталонцы устроили протест "пустых кастрюль" после выступления премьер-министра Испании

Об этом сообщает испанское издание La Vanguardia.

Отмечается, что суть протеста заключается в том, что люди выходят на балконы своих домов и стучат ложками по пустым кастрюлям.

Сколько человек приняло участие в своеобразном протесте, не уточняется. Однако акция вышла очень многочисленной и затронула много районов региона.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство и парламент региона будут распущены. Их полномочия передадут центральным властям.

Для возобновления порядка в Каталонии проведут выборы в парламент, который затем утвердит новое правительство. Ожидается, что просьба правительства об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержана Сенатом Испании 27 октября и вступит в силу на следующий день.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", центральное правительство Испании на специальном заседании в субботу, 21 октября, решило ввести в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ограничить самоуправления Каталонии.