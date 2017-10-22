21:15 22.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин установил, за что будут лишать статуса участника боевых действий

Кабинет министров Украины урегулировал вопрос лишения статуса участника боевых действий.

Кабмин установил, за что будут лишать статуса участника боевых действий

Своим постановление от 20 августа 2014 № 413 правительство внесло изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117, о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы". Изменения, в частности, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, принимавших участие в антитеррористической операции.

Согласно документу, лишиться статус участника могут лица, которые имеют обвинительный приговор суда за совершение умышленного тяжкого преступления, а также если выявлены факты предоставления недостоверной информации о участие в АТО или по личному заявлению лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 октября, посетил район антитеррористической операции. В Авдеевке Донецкой области глава государства провел оперативное совещание по обстановке на фронте.


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