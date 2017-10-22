Кабмин установил, за что будут лишать статуса участника боевых действий

Своим постановление от 20 августа 2014 № 413 правительство внесло изменения в Положение о Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 29 января 2003 года № 117, о включении в реестр соответствующей информации о потере лицами права на льготы". Изменения, в частности, предусматривают возможность лишения статуса участника боевых действий лиц, принимавших участие в антитеррористической операции.

Согласно документу, лишиться статус участника могут лица, которые имеют обвинительный приговор суда за совершение умышленного тяжкого преступления, а также если выявлены факты предоставления недостоверной информации о участие в АТО или по личному заявлению лица.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в воскресенье, 22 октября, посетил район антитеррористической операции. В Авдеевке Донецкой области глава государства провел оперативное совещание по обстановке на фронте.