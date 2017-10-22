Блогер назвал пять причин, почему Елена Зайцева невиновна - ВИДЕО

Пять основных вариантов он написал на своей странице в Facebook.

1. Она же девушка. Встретил такой пост и задергался глаз. Оказывается, к ней претензии потому что она девушка. А к водителю "Туарега" нет, потому что он... мужчина.

2. Это заговор. Задергался второй глаз, когда оказалось, что это мог быть заговор. Водитель "Туарега" специально(!) въехал в "Лексус" так, чтобы тот срикошетил в людей.

3. Ей с этим жить. Это из тех вечно-всех-жалеющих, которые в каждом видят добро. Если это не касается их, конечно же. Даже если девушку отпустят, то ей придется жить с этими смертями", - написал Попов. Также блогер отметил, что есть некоторые личности, которые пиарятся на жуткой трагедии.

4. Собираем лайки. Советник одного министра, которые обладая эксклюзивным правом на самые свежие фото и информацию с места событий в очередной раз сорвал куш. Фото, видео и обещание "ответит по закону" принесли ему более 3 тысяч лайков и сотни репостов. О руке кремля не было ни слова.

5. Знатоки ПДД. "Она должна была закончить маневр, поэтому она не виновата. Виноват другой водитель". Ну конечно должна была. Ведь это же гонка, понимаете? Она должна была закончить гоночный маневр, даже если это был красный свет. Там еще много, но то уже другая история", - подытожил Владимир Попов.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в страшной автокатастрофе в Харькове виновна не только 20-летняя Алена Зайцева, но и второй соучастник аварии - водитель Volkswagen Touareg, считает украинский автогонщик и автоспортивный журналист Алексей Мочанов.