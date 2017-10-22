Безвизовым режимом с ЕС воспользовались 300 тыс. украинцев

По данным Госпогранслужбы Украины, за четыре месяца действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались почти 300 тыс. украинцев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Президент Украины Петр Порошенко.
"300 000 граждан - столько украинцев уже воспользовались "безвизом" с момента его введения. Украинцы лично убеждаются в правильности евроинтеграционных стремлений нашего государства. И мы не сойдем с этого пути, ведь Украина - это Европа!", - написал глава правительства.
В то же время, по данным ГПСУ, с началом нынешней осени Евросоюз начало посещать на треть меньше граждан Украины, чем летом.
Напомним, безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в действие с 11 июня 2017 года.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Министерстве иностранных дел Украины уверены, что поток российских приезжих из-за биометрического контроля на границах не приведет к уменьшению потока со стороны РФ.