За сутки в зоне АТО среди силовиков потерь не было

Известно, что в местах проведения на востоке страны АТО за сутки незаконные формирования террористов 24 раза нарушали перемирие, силовики же АТО 16-ть раз асимметрично им ответили. При этом потерь среди бойцов Вооруженных Сил Украины не зафиксировано. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – в соцсети.

После 18-ти часов активность террористов сместилась на Мариупольское направление – сказано в сообщении. Также известно, что вечером 20-го октября террористы начали стрелять из минометов 120 и 82 миллиметровых, а также из автоматических гранатометов около н.п. Новоалександровка и Катериновка.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за неделю среди мирного населения было две жертвы.