11:38 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176846:mysnichenko

За сутки в зоне АТО среди силовиков потерь не было

К вечеру 20-го октября активность террористов сместилась на Луганское направление.

За сутки в зоне АТО среди силовиков потерь не было

Известно, что в местах проведения на востоке страны АТО за сутки незаконные формирования террористов 24 раза нарушали перемирие, силовики же АТО 16-ть раз асимметрично им ответили. При этом потерь среди бойцов Вооруженных Сил Украины не зафиксировано. Такие данные распространил пресс-центр штаба АТО – в соцсети.

После 18-ти часов активность террористов сместилась на Мариупольское направление – сказано в сообщении. Также известно, что вечером 20-го октября террористы начали стрелять из минометов 120 и 82 миллиметровых, а также из автоматических гранатометов около н.п. Новоалександровка и Катериновка.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за неделю среди мирного населения было две жертвы.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив