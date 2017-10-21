В Украине выдали миллионный ID-паспорт - ФОТО

Об этом сообщает "ТСН. Ранок".

Отметим, что пластиковый паспорт в нашей стране выдают уже почти год, как первое удостоверение личности или на замену утраченному. При этом обменять же бумажную книжку на пластик можно только, когда пора менять фотографию.

Кстати, с помощью этого документа можно посетить турецкое государство. Кроме того, этот список стран для путешествий планируют расширять.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", выезд в Россию граждан Украины в последнее время резко сократился. Так, состоянием на 19-е октября в Украине уже было выдано примерно 5,6 миллиона биометрических загранпаспортов.