15:45 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получила очередную гуманитарную помощь

Швейцарское агентстве развития и сотрудничества направило на восточные территории Украины гуманитарную помощь. Об этом передает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Украина получила очередную гуманитарную помощь

Согласно информации службы, сам груз составляют специальные реагенты и медицинское оборудование в Луганский противотуберкулезный диспансер. Общая сумма поставки составляет 150 тыс долларов. 

В связи с увеличением случаев заболевания на оккупированных территорий ЛНР,ДНР необходимо начать дополнительную профилактику против туберкулезных болезней. Ненадлежащее оборудование лабораторий не позволяют обеспечить качественное исследование анализов и быструю диагностику, а потому вирус может перекинуться и на другие украинские области.

Всего за 2016-2017 года Швейцария направила в Украину гуманитарной помощи на сумму в полтора млн долларов - 720 тонн продовольственного груза и более 1600 тонн медицинских реагентов и реманента.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Красный Крест отправил на Донбасс гуманитарную продовольственную помощь.


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