Украина получила очередную гуманитарную помощь

Согласно информации службы, сам груз составляют специальные реагенты и медицинское оборудование в Луганский противотуберкулезный диспансер. Общая сумма поставки составляет 150 тыс долларов.

В связи с увеличением случаев заболевания на оккупированных территорий ЛНР,ДНР необходимо начать дополнительную профилактику против туберкулезных болезней. Ненадлежащее оборудование лабораторий не позволяют обеспечить качественное исследование анализов и быструю диагностику, а потому вирус может перекинуться и на другие украинские области.

Всего за 2016-2017 года Швейцария направила в Украину гуманитарной помощи на сумму в полтора млн долларов - 720 тонн продовольственного груза и более 1600 тонн медицинских реагентов и реманента.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Красный Крест отправил на Донбасс гуманитарную продовольственную помощь.