У жителя Кировоградщины диагностировали ботулизм

Так, у жителя Кировоградщины, которого уже доставили в больницу, был подтвержден диагноз – ботулизм. Такие данные недавно распространили в пресс-службе организации "Кировоградский лабораторный центр".

Выяснилось, что 13 октября в учреждение сообщили о госпитализации жителя Онуфриевского района. В лабораторию вскоре привезли кровь больного для исследования. Результат исследования на ботулизмом оказался положительным. Также в ведомстве добавили, что причина данного заболевания – это употребление мужчиной паштета - домашнего изготовления.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре новые вспышки ботулизма зафиксированы во Львове.