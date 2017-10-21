08:30 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителя Кировоградщины диагностировали ботулизм

Специалисты уже подтвердили у местного жителя Кировоградщины диагноз – ботулизм.

У жителя Кировоградщины диагностировали ботулизм

Так, у жителя Кировоградщины, которого уже доставили в больницу, был подтвержден диагноз – ботулизм. Такие данные недавно распространили в пресс-службе организации "Кировоградский лабораторный центр".

Выяснилось, что 13 октября в учреждение сообщили о госпитализации жителя Онуфриевского района. В лабораторию вскоре привезли кровь больного для исследования. Результат исследования на ботулизмом оказался положительным. Также в ведомстве добавили, что причина данного заболевания – это употребление мужчиной паштета - домашнего изготовления.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре новые вспышки ботулизма зафиксированы во Львове.


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