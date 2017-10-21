Цена компании Microsoft перевалила за 600 млрд долларов

Согласно информации источника, в четверг на биржи NASDAQ корпоративные акции торговались по цене 78 долларов за штуку, а цена компании составила 601 млрд долларов.

Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2000 году, однако после резкого взлета последовало падение, длившееся почти пять лет, цена на акции компании упали в полтора раза.

На данный момент конкуренцию по капитализации Microsoft составляют Apple и Google, которые в текущем году набрали по три и шесть процентов подорожания на мировом рынке соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в компани заявили, что новый Microsoft Word будет обладать интеллектом.