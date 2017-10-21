04:00 21.10.2017 | Общество | Новости
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Цена компании Microsoft перевалила за 600 млрд долларов

Капитализация гигакорпорации Microsoft вновь превысила 600 млрд долларов. Об этом передает Мarketwatch.

Цена компании Microsoft перевалила за 600 млрд долларов

Согласно информации источника, в четверг на биржи NASDAQ корпоративные акции торговались по цене 78 долларов за штуку, а цена компании составила 601 млрд долларов.

Последний раз такая ситуация наблюдалась в 2000 году, однако после резкого взлета последовало падение, длившееся почти пять лет, цена на акции компании упали в полтора раза.

На данный момент конкуренцию по капитализации Microsoft составляют Apple и Google, которые в текущем году набрали по три и шесть процентов подорожания на мировом рынке соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в компани заявили, что новый Microsoft Word будет обладать интеллектом.


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