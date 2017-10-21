Раскрываемость преступлений увеличилась на четверть, - Аваков

Согласно информации ведомства, начиная с января по сентябрь месяц количество положительно раскрытых дел увеличилось в полтора раза. Не смотря на очень сложную криминогенную ситуация, которая сложилась по всей стране, сотрудникам полиции и другим правоохранительным службам удается демонстрировать позитивные результаты.

по сравнению с 2016 годом, количество преступлений уменьшилось с 49 1097 до 41 9777, то бишь оно составило увеличение на десять процентов. Однако количество регистрации бандитских происшествий уменьшилось на 14 процентов.

Аваков уверен, что множество преступлений связано с наличием у людей на руках большого количества оружия, которое незаконными методами попадает в Украину с оккупированных территорий востока страны.

Как сообщалось в " УРА-Информ", министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что элита вооруженных сил проявит себя в сложных ситуациях и будет блокировать любые угрозы для гражданского общества.