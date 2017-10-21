При разминировании в Калиновке изъято 2,9 тысяч боеприпасов

Известно, что украинские саперы выявили, а также изъяли 2 тысячи 887 взрывоопасных предметов – на территории около военного склада боеприпасов в н.п. Калиновка, что в Винницкой области – по итогам взрывов на арсенале. Такие данные распространил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

Согласно этой информации – состоянием на семь утра 21 октября 2017 г. открытых очагов горения, а также взрывов боеприпасов на складе не наблюдается. К устранению же последствий ЧП привлечены два пожарных танка, а также две машины разграждения.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Калиновка находилось примерно 83 тысячи тонн боеприпасов.