10:41 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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При разминировании в Калиновке изъято 2,9 тысяч боеприпасов

На данный момент уже специалистам было обследовано на наличие взрывоопасных предметов около 28 тысяч гектаров территории.

При разминировании в Калиновке изъято 2,9 тысяч боеприпасов

Известно, что украинские саперы выявили, а также изъяли 2 тысячи 887 взрывоопасных предметов – на территории около военного склада боеприпасов в н.п. Калиновка, что в Винницкой области – по итогам взрывов на арсенале. Такие данные распространил пресс-центр Госслужбы по ЧС.

Согласно этой информации – состоянием на семь утра 21 октября 2017 г. открытых очагов горения, а также взрывов боеприпасов на складе не наблюдается. К устранению же последствий ЧП привлечены два пожарных танка, а также две машины разграждения.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Калиновка находилось примерно 83 тысячи тонн боеприпасов.


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