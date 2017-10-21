Похитительница младенца в Киеве объяснила свой поступок

Об этом она сообщила в комментарии, видеозапись размещена на странице Facebook сообщества Киев Оперативный.

По словам девушки, план похитить ребенка у нее появился еще в пятницу, 20 октября.

Также он заявила, что планировала на следующий день отнести ребенка в полицию и написать заявление.

"Я шла мимо базара, идет мужик и говорит: "Мне этот ребенок нафиг не надо, я б его в приют сдал". Ну я подумала забрать ребенка и отнести в милицию", — заявила она.

Напомним, ранее стало известно о похищении двухмесячной девочки из детского садика в Киеве. Также появилось видео момента похищения ребенка.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правоохранители подозревают женщину в похищении на Оболони младенца. Сейчас под подозрением – одна женщина. Другая же – теперь вне подозрений. Выяснилось, что она забирала своего ребенка из детсада. При этом задержать злоумышленницу, которая украла ребенка, пока не получилось. В полиции уже поняли, что женщина следила за мужчиной, когда тот направлялся с коляской в детсад.