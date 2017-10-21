19:53 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине второй раз за неделю автомобиль сбил лося

На киевской трассе, автомобиль "Kia Sorento" сбил лося. Об этом на своей странице в Facebook сообщает ГУ ЧП области.

На Киевщине второй раз за неделю автомобиль сбил лося

По словам работников ведомства, сегодня на рассвете на Макаровщине водитель автомобиля" Kia Sorento ", несмотря на все усилия, не смог избежать аварии и сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

Автомобиль претерпел значительных механических повреждений, к счастью, водитель не пострадал.

При этом в полиции уточнили, что авария произошла на дороге сообщением "Макаров-Клавдиево", которая пролегает через лес. Отмечается, что на месте происшествия работали полицейские и егеря.

Как отметили правоохранители, это уже второй случай за неделю в районе, когда животное попало под колеса автотранспорта.

Так, несколько дней назад аналогичная ситуация произошла вблизи Житомирской трассы, на опушке леса. В тот раз животное осталось живым.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице вблизи Московского моста местные жители заметили крупног лося, который разгуливает себе спокойно по городу. Отметим, что в данный момент на месте работает полиция и служба спасения животных.


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