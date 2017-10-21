На Киевщине второй раз за неделю автомобиль сбил лося

По словам работников ведомства, сегодня на рассвете на Макаровщине водитель автомобиля" Kia Sorento ", несмотря на все усилия, не смог избежать аварии и сбил лося, который внезапно выбежал на дорогу.

Автомобиль претерпел значительных механических повреждений, к счастью, водитель не пострадал.

При этом в полиции уточнили, что авария произошла на дороге сообщением "Макаров-Клавдиево", которая пролегает через лес. Отмечается, что на месте происшествия работали полицейские и егеря.

Как отметили правоохранители, это уже второй случай за неделю в районе, когда животное попало под колеса автотранспорта.

Так, несколько дней назад аналогичная ситуация произошла вблизи Житомирской трассы, на опушке леса. В тот раз животное осталось живым.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в украинской столице вблизи Московского моста местные жители заметили крупног лося, который разгуливает себе спокойно по городу. Отметим, что в данный момент на месте работает полиция и служба спасения животных.