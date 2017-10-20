21:32 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове разоблачен продавец оружия

У подозреваемого во Львове были изъяты пистолеты, а также нарезной карабин и сабля.

Во Львове разоблачен продавец оружия

Во Львове правоохранители недавно разоблачили местного жителя -  мужчина торговал оружием. Такие данные распространила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины - в соцсети Facebook.

Сотрудники Железнодорожного полицейского отдела получили данные, что 48-летний львовянин имеет намерение продать оружие. Его разоблачили 19 октября – в момент продажи нарезного пистолета Walter zella Mahlis. Пистолет мужчина пытался продать за 67 тысяч гривен. Также в доме у этого человека обнаружили еще три пистолета.

Как сообщал УРА-Информ, в столице злоумышленники организовали сбыт контрабандного оружия.


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