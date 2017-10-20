Во Львове разоблачен продавец оружия

Во Львове правоохранители недавно разоблачили местного жителя - мужчина торговал оружием. Такие данные распространила пресс-служба ГУ Нацполиции Львовщины - в соцсети Facebook.

Сотрудники Железнодорожного полицейского отдела получили данные, что 48-летний львовянин имеет намерение продать оружие. Его разоблачили 19 октября – в момент продажи нарезного пистолета Walter zella Mahlis. Пистолет мужчина пытался продать за 67 тысяч гривен. Также в доме у этого человека обнаружили еще три пистолета.

Как сообщал УРА-Информ, в столице злоумышленники организовали сбыт контрабандного оружия.