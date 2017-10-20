Виновницу ДТП в Харькове привезли в суд в наручниках- ФОТО

В Киевский суд Харькова доставлена двадцатилетняя Елена Зайцева, где ей выберут меру пресечения по делу о крупном ДТП на одной из улиц города.
Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, обвинение будет требовать арестовать девушку на время следствия.
Напомним, ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Lexus под управлением Зайцевой на большой скорости въехал в другой автомобиль и отлетел на тротуар, сбив группу пешеходов. Погибли пять человек.
Позже в МВД Украины рассказали, что девушка-водитель участвовала в уличной гонке по городу и не собиралась тормозить. Алкоголя и наркотиков в ее крови не нашли.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова в четверг, 19 октября, объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города.