14:33 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Виновницу ДТП в Харькове привезли в суд в наручниках- ФОТО

В Киевский суд Харькова доставлена двадцатилетняя Елена Зайцева, где ей выберут меру пресечения по делу о крупном ДТП на одной из улиц города.

Виновницу ДТП в Харькове привезли в суд в наручниках- ФОТО

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, обвинение будет требовать арестовать девушку на время следствия.

Напомним, ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Lexus под управлением Зайцевой на большой скорости въехал в другой автомобиль и отлетел на тротуар, сбив группу пешеходов. Погибли пять человек.

Позже в МВД Украины рассказали, что девушка-водитель участвовала в уличной гонке по городу и не собиралась тормозить. Алкоголя и наркотиков в ее крови не нашли. 

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова в четверг, 19 октября, объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города.


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