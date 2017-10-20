Виновницу ДТП в Харькове привезли в суд в наручниках- ФОТО

Об этом сообщает местное издание NewsRoom.

По словам советника главы МВД Украины Антона Геращенко, обвинение будет требовать арестовать девушку на время следствия.

Напомним, ДТП в Харькове произошло в среду вечером. Lexus под управлением Зайцевой на большой скорости въехал в другой автомобиль и отлетел на тротуар, сбив группу пешеходов. Погибли пять человек.

Позже в МВД Украины рассказали, что девушка-водитель участвовала в уличной гонке по городу и не собиралась тормозить. Алкоголя и наркотиков в ее крови не нашли.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", прокуратура города Харькова в четверг, 19 октября, объявила подозрение водителю Lexus, которая совершила аварию в центре города.