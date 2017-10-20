16:25 20.10.2017 | Общество | Новости
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Виновница ДТП в Харькове отказалась предоставить объяснения по подозрению

Виновница ДТП Елена Зайцева отказалась предоставить объяснения относительно подозрения, сославшись на то, что всю позицию изложит ее защитник.

Виновница ДТП в Харькове отказалась предоставить объяснения по подозрению

Об этом она сегодня сказала во время судебного заседания.

На вопрос судьи, признает ли она подозрение, Зайцева ответила: "Я отказываюсь давать объяснения по поводу этого. Всю информацию предоставит защитник".

Напомним, прокурор не исключил, что Зайцевой может быть изменено подозрение из-за обнаружения опиатов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в крови у 20-летней Алены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, 18 октября, обнаружены опиаты. Такое заявление сделал поддерживающий обвинение прокурор Максим Блохин во время заседания суда.


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