Виновница ДТП в Харькове отказалась предоставить объяснения по подозрению

Виновница ДТП Елена Зайцева отказалась предоставить объяснения относительно подозрения, сославшись на то, что всю позицию изложит ее защитник.
Об этом она сегодня сказала во время судебного заседания.
На вопрос судьи, признает ли она подозрение, Зайцева ответила: "Я отказываюсь давать объяснения по поводу этого. Всю информацию предоставит защитник".
Напомним, прокурор не исключил, что Зайцевой может быть изменено подозрение из-за обнаружения опиатов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в крови у 20-летней Алены Зайцевой, которая стала виновницей масштабной аварии в Харькове, 18 октября, обнаружены опиаты. Такое заявление сделал поддерживающий обвинение прокурор Максим Блохин во время заседания суда.