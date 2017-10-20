В Украине в пятницу будет по-прежнему тепло

В Украине в пятницу, 20 октября, погоду будет определять поле повышенного давления и, как и ранее, теплая воздушная масса.
Синоптики осадков сегодня не обещают, однако утром ожидается туман. Ветер переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 12-17 градусов тепла.
В Киеве сегодня без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем потеплее до 13-15 градусов со знаком плюс.
На западе страны также сухо. Ночью и утром туман. Ночная температура воздуха удержится в пределах 5-11 градусов тепла. Днем будет от 12 до 18 градусов выше нуля.
На севере страны сегодня осадков не предвидится. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 4-11 теплых градусов. Днем термометры покажут от 11 до 17 теплых градусов.
В центре Украины без осадков, ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 12-18 градусов.
На востоке сегодня сухо и тепло. Ночью и утром туман. Ночью термометры покажут от 6 до 11 градусов со знаком плюс. Днем будет от 12 до 18 теплых градусов.
На юге Украины в пятницу без осадков. Ночью и утром туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-22 градусов.
В Крыму сегодня также сухо и тепло. Ночью термометры покажут от 8 до 13 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 17-22 градусов.