В Украине создадут Национальную службу здоровья

По словам министра, нормативных актов для реализации закона о государственных финансовых гарантиях наработаны, осталось лишь принять законопроект.

Один из них - постановление правительства о создании НСЗУ. Как только президент подпишет закон №6327, проект сразу будет подан на постановление в Кабмин.

До создания НСЗУ финансирование системы здравоохранения будет осуществляться в порядке, определенном Кабмином.

Ковтонюк сообщил, что над созданием НСЗУ работает команда из около 20 человек. Назначать руководителя НСЗУ будет Кабмин.

"Назначение будет правом Кабмина. Мы эту должность в обмен на голоса никому не обещали, дождемся создания НСЗУ", - отметил он.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Верховная Рада Украины в четверг, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект №6327 "О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств".