В пятницу своего пика достигнет звездопад Ориониды

Это один из самых красивых метеорных потоков, который в темную безлунную ночь может давать максимум 20 метеоров в час. В среднем звездопад дает около 15 метеоров в час. Поэтому Ориониды относят к средним по величине звездопадам. Период активности звездопада начинается 2 октября, а заканчивается 7 ноября. Своего апогея звездопад достигает 20-21, а иногда и 22 октября.

Звездопад пройдет около созвездия Орион, его можно будет наблюдать в южном и северном полушариях.

Вместе с тем, по информации экспертов, звездопад Ориониды считается одним из самых красивых и ярких метеорных потоков. Также метеоры Ориониды очень быстрые – 148 тысяч миль в час.

Большее количество падающих метеоров звездопад дает после полуночи, а пик их падения можно наблюдать за пару часов до рассвета.

В свою очередь медики предупреждают, что в период звездопада Ориониды многие люди могут чувствовать эмоциональное напряжение. Поэтому астрологи рекомендуют проявить выдержку и сдерживать свои эмоции, особенно злость. В этот период очень важно не сломаться под грузом эмоций и проблем, а преодолевать все препятствия и не сомневаться в своих силах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ученые предсказали мощную солнечную вспышку в ближайшие 100 лет.