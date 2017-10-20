В Лос-Анджелесе ограбили дом известной певицы

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что злоумышленники воспользовались тем, что певицы не было в ее доме в Лос-Анджелесе. Она сейчас находится в Нью-Йорке.

По предварительной информации, грабители проникли в здание через окно или дверь на верхнем этаже около трех ночи по местному времени,19 октября, и отключили сигнализацию.

Также стало известно, что грабители не заинтересовали ювелирные украшения артистки. Они забрали кошельки, сумки и солнцезащитные очки на сумму в 50 тис. долларов.

На момент совершения преступления в доме Кэри никого не было. Охрана среагировала только около шести часов утра.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", двое злоумышленников, переодетые в полицейских украли у женщины слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро. Предполагается, что у них, были ложные повязки и псевдо-полицейские удостоверения.