19:12 20.10.2017 | Общество | Новости
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В Лос-Анджелесе ограбили дом известной певицы

Преступники ограбили дом американской певицы Мэрайи Кэри на 50 тысяч долларов. У певицы украли аксессуары, среди которых дорогие сумки и очки.

В Лос-Анджелесе ограбили дом известной певицы

Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что злоумышленники воспользовались тем, что певицы не было в ее доме в Лос-Анджелесе. Она сейчас находится в Нью-Йорке.

По предварительной информации, грабители проникли в здание через окно или дверь на верхнем этаже около трех ночи по местному времени,19 октября, и отключили сигнализацию.

Также стало известно, что грабители не заинтересовали ювелирные украшения артистки. Они забрали кошельки, сумки и солнцезащитные очки на сумму в 50 тис. долларов.

На момент совершения преступления в доме Кэри никого не было. Охрана среагировала только около шести часов утра.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", двое злоумышленников, переодетые в полицейских украли у женщины слитки золота и украшения на сумму около 300 тысяч евро. Предполагается, что у них, были ложные повязки и псевдо-полицейские удостоверения.


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