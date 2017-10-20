В Харькове одна из пострадавших ДТП приходит в себя

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Отметим, что сейчас в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, находятся четверо пострадавших в ДТП, которое случилось вечером 18 октября на ул. Сумской.

В свою очередь родная сестра Оксаны, находиться в крайне тяжелом состоянии. При этом состояние еще одной пострадавшей из-за дорожно-транспортного происшествия - стабильное.

"Пострадавшего мужчину сегодня перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию", - говорится в сообщении.

Согласно словам городского головы Геннадия Кернеса, операцию проведет один из лучших хирургов Дмитрий Прозоровский. Все расходы на операцию и послеоперационный период городской совет возьмет на себя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар наехал людей.