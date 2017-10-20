14:50 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100176798:labazovych

В Харькове одна из пострадавших ДТП приходит в себя

Девушка, которая 18 октября стала очеродной жертвой в жесткой аварии на ул. Сумской в Харькове, начинает приходить в себя. Пострадавшую зовут Оксана Берченко.

В Харькове одна из пострадавших ДТП приходит в себя

Об этом сообщает пресс-служба городского совета. 

Отметим, что сейчас в Харьковской городской клинической больнице скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. А.И. Мещанинова, находятся четверо пострадавших в ДТП, которое случилось вечером 18 октября на ул. Сумской.

В свою очередь родная сестра Оксаны, находиться в крайне тяжелом состоянии. При этом состояние еще одной пострадавшей из-за дорожно-транспортного происшествия - стабильное.

"Пострадавшего мужчину сегодня перевезут в Институт патологии позвоночника и суставов имени Ситенко, где ему сделают операцию", - говорится в сообщении.

Согласно словам городского головы Геннадия Кернеса, операцию проведет один из лучших хирургов Дмитрий Прозоровский. Все расходы на операцию и послеоперационный период городской совет возьмет на себя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",  в Харькове на перекрестке улицы Сумская и переулка Мечникова автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещенный сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением мужчины 49 лет. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар наехал людей.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив