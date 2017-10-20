08:43 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина получит новую партию американских хаммеров

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил и поставке партии хаммеров для украинских военных. Об этом передает посольство Украины в США

Украина получит новую партию американских хаммеров

По информации посольства, компания AM General очень заинтересована в том, чтобы продолжить плодотворное сотрудничество с украинскими ВС, дабы обеспечить урегулирование ситуации, также сохранение жизней солдат на востоке Украины.

В свою очередь, украинский посол Валерий Чалый провел несколько рабочих встреч с руководителями компании и пообещал приложить максимальные усилия для продолжения сотрудничества.

Украина готова не только к постоянным поставкам внедорожников типа "Хаммер", но и желает предоставить свои производственные возможности для налаживания партнерства для совместного изготовления автомобилей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно США и Украина договорились наладить сотрудничество и партнерство в сфере кибербезопасности.


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