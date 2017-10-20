Террористы "ЛНР" снова сорвали открытие пункта пропуска "Золотое"- ФОТО

Об этом сообщил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко.

По словам Клименко, КПВВ открыли в семь часов утра, однако переход и сегодня не заработал. Та сторона отказалась пропускать людей и автомобили. Официальных разъяснений от "ЛНР" не поступало.

Но представители ОБСЕ сообщили, что на пункте пропуска с той стороны линии разграничения не готова инфраструктура. Говорят, работать он начнет где-то в середине ноября.

Уполномоченный по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко сообщала, что "КПВВ" Золотое "... на днях будет открыт".

Как известно, КПВВ в Золотом со стороны подконтрольной Украины территории впервые был открыт в марте 2016 года, но боевики тогда объявили это открытие провокацией.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Государственной пограничной службе заявили, что, на пункте пропуска "Шегини" произошел массовый прорыв и массовое незаконное нарушение государственной границы.