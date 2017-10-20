Судья ушла в совещательную комнату для избрания Зайцевой меры пресечения

Так, судья отправилась в комнату для совещаний, чтобы избрать для подозреваемой в совершении смертельного ДТП Е. Зайцевой меру пресечения. По словам следственного судьи – судья сейчас – в совещательной комнате, чтобы принять решение по существу ходатайства. Решение должны принять в течение 40-ка минут.

Как сообщал УРА-Информ, защита Е. Зайцевой обвинила в смертельном ДТП в Харькове другое авто. По словам адвоката – на записях видно, что именно другое авто врезалось в автомобиль Зайцевой. Также юрист сказал, что на записях видно, что именно другое авто начало движение на желтый свет.