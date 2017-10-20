Следователи не меняли квалификацию дела Полякова, - НАБУ

Наоборот, были внесены корректировки, но они имели технический характер. Квалификация не изменена. Об этом в пятницу, 20 октября, сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным ведомства информация о том, что с Полякова сняты все обвинения не соответствует действительности.

Как была четвертая часть так и осталась, - заверили в НАБУ, добавив, что речь идет статье Уголовного кодекса Украины: деяние, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера народный депутат от фракции "Народный фронт" Максим Поляков заявил о снятии с него обвинения в получении взятки. По его словам, произошла большая победа, с меня полностью сняты обвинения о вымогательстве взятки.

Генеральным прокурором Украины изменено обвинение - исключены признаки вымогательства, - заявил он, добавив, что ожидает полного снятия обвинений через несколько месяцев.