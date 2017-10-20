СБУ ликвидировала в столице сеть сбыта оружия - ФОТО

Ее организовали граждане двух зарубежных стран для поставки оружия в Украину. При этом для переправки использовались международные почтовые отправления.

Как сообщает пресс-служба СБУ, клиентов члены преступной группировки искали через интернет. Иностранцы отправляли оружие украинским заказчикам частями также через почтовые сервисы.

Во время спецоперации было задержано одного из злоумышленников после получения им в почтовом отделении частей пистолетов Glock 19 и Zastsva M57, которые поступили в Украину в двух международных отправлениях. Во время проведения обыска по месту жительства мужчины правоохранители изъяли пистолет Glock 26, два пистолета неизвестного производства и детали боевого оружия.

Задержанному уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Контрабанда. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Днепропетровской области в четверг, 19 октября, задержала грузовик с гранатами. Их из зоны проведения антитеррористической операции пытался вывести военный. Грузовик был задержан при въезде в область.