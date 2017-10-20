Розенблат пытался вывезти материалы по "янтарному делу", - НАБУ

Он планировал вывезти средства коммуникации, которые могли содержать информацию о сокрытии следов ранее совершенных преступлений, материальные и денежные ценности, а также другое имущество для предотвращения его ареста в рамках уголовного дела. Об этом в пятницу утром, 20 октября, сообщило Национальное антикоррупционное бюро.

Вместе с тем, по данным ведомства, НАБУ предотвратило его намерения, а также обеспечило его участие в судебном заседании по продлению обязательств. В Бюро также отметили, что во время обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы изъяли у Розенблата мобильные телефоны, планшет, изделия внешне похожи на драгоценности, платежные карточки, эмитированные зарубежными банками, а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт.

Народный депутат для пересечения границы использовал дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной, - подчеркнули в НАБУ.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутата Украины Борислав Розенблат, который подозревается во взяточничестве, в четверг, 19 октября, пытался улететь в Кельн. Вчера истек срок его меры пресечения, закончился запрет выезда за границу, а также с него сняли браслет. Вместе с тем сотрудники Специализированная антикоррупционная прокуратура сняли его с рейса "Киев - Кельн" и прямо из аэропорта Киеве отвезли в суд.