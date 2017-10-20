Полиция Киевской области задержала за взятку депутата сельрады

Чиновник подделывал документы, требуя за это от гражданина деньги. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, свои услуги депутат оценил в 70 тысяч гривен.

В прокуратура, в частности, пояснили, что к ним обратились местный гражданин. Он занимался поиском земельных участков для снятия слоя почвы и последующей реализации юридическим и физическим лицам на территории города Киева.

Для этого мужчина обратился к директору коммунального жилищно-эксплуатационного предприятия, который является депутатом этой сельской рады и тот пообещал помочь ему в предоставлении тысячи чернозема, если последний уплатит сто тысяч гривен.

Госслужащий пообещал посодействовать человеку в получении добычи грунта, но при условии, что гражданин будет использовать свой экскаватор, чтобы жители села не разоблачили такую ​​противоправную деятельность со стороны депутата.

За сто машин чернозема служащий в конце концов требовал 70 тысяч гривен, во время получения которых он и был задержан. Сейчас прокуратурой готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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