16:21 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове потребовала полного медобследования

Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове потребовала проведения полного медобследования.

Подозреваемая в смертельном ДТП в Харькове потребовала полного медобследования

Так, Елена Зайцева потребовала от следователя позволения на полное обследование врачами. Зайцева заявила про это 20-го октября во время заседания Киевского райсуда г. Харьков.

По словам подозреваемой – она уже просила следователя и просит полного медобследования для себя, оно необходимо ей – уверена Зайцева. При этом следователь ей отказывает. Она также отметила, что ей вызывают скорую помощь. Касательно же показаний, то на нее не оказывали давление ни прокуроры, ни следователи – сказала подозреваемая.

Как сообщал УРА-Информ, прокурор уже сообщил, что в крови Алены Зайцевой обнаружили опиаты.


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